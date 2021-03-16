Володин заявил, что крымская весна открыла новые возможности для развития страны

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Решение жителей Крыма, принятое на референдуме 2014 года, восстановило историческую справедливость и открыло возможности для развития России, заявил в своем приветствии, направленном жителям полуострова, председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

"Принятое на референдуме 2014 года решение восстановило историческую справедливость, определило наше общее будущее. Крымская весна объединила всех нас, открыла новые возможности для развития нашей страны", - говорится в тексте приветствия, зачитанном во вторник ведущим в ходе торжественного собрания в Государственном совете Республики Крым по случаю седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, в ходе которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.