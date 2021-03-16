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Лавров проинформировал главу МИД Сирии об итогах поездки в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар

Также стороны обсудили ситуацию в САР, в том числе рассмотрев вопросы подготовки шестого заседания межсирийского Конституционного комитета в Женеве

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал во вторник по телефону главу МИД Сирии Фейсала Микдада об итогах недавней поездки в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Лавров информировал Микдада об итогах своей недавней поездки в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар, отметив укрепляющийся в арабском мире принципиальный настрой на восстановление полноформатного участия Сирийской Арабской Республики в работе Лиги арабских государств", - сообщили в дипведомстве.

Также стороны обсудили ситуацию в Сирии, в том числе рассмотрев вопросы подготовки шестого заседания межсирийского Конституционного комитета в Женеве.

"С российской стороны подчеркивалась необходимость ритмичной и плодотворной работы по согласованию конституционной реформы. Подтверждена приверженность России совместной работе с Ираном и Турцией в рамках астанинского формата в интересах достижения целей, закрепленных в резолюции 2254 СБ ООН, включая обеспечение суверенитета, территориальной целостности и независимости Сирийской Арабской Республики, - указывается в сообщении. - Подчеркнута решимость продолжения бескомпромиссной борьбы с террористическими группировками в САР, а также с попытками внешних сил провоцировать сепаратистские тенденции на ее территории".

Кроме того, министры обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия. Разговор состоялся по просьбе сирийской стороны.

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Лавров, Сергей ВикторовичКатарСирияОАЭСаудовская Аравия
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