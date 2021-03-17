Карасин возглавил комитет по международным делам СФ

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Члены комитета Совета Федерации по международным делам на внеочередном заседании в среду единогласно приняли решение избрать председателем комитета бывшего статс-секретаря и заместителя министра иностранных дел Григория Карасина вместо Константина Косачева, занявшего пост вице-спикера палаты. Об этом ТАСС сообщил член комитета Вадим Деньгин.

Теперь это решение должен утвердить Совет Федерации на пленарном заседании. Ранее сенаторы включили этот дополнительный вопрос в повестку дня.

"Карасин единогласно избран председателем всеми членами комитета", - сказал Деньгин.

В среду Совфед принял решение назначить Косачева вице-спикером вместо Ильяса Умаханова, который в свою очередь был назначен специальным представителем СФ по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу, которая пройдет в России 21 мая 2022 года. Кроме того, сенаторы приняли решение перевести Карасина из комитета по науке, образованию и культуре в комитет по международным делам по его заявлению.

Как отметила в ходе заседания председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, в преддверии заседания были проведены консультации с Умахановым, Косачевым и с целым рядом членов комитета относительно кандидатуры на должность главы комитета. "Все назвали только одну кандидатуру, наиболее приемлемую в данной ситуации, - рекомендовать комитету избрать Карасина Григория Борисовича, бывшего заместителя министра иностранных дел, председателем комитета по международным делам. Григория Борисовича мы все хорошо знаем, он хорошо известный человек за рубежом, в мире, чрезвычайный полномочный посол, много работал и за рубежом, но больше в России на очень ответственных дипломатических должностях", - сказала Матвиенко.

Косачев возглавлял комитет Совета Федерации по международным делам более шести лет - с декабря 2014 года. Карасин ранее занимал должность первого зампреда комитета по науке, образованию и культуре.