Лавров: Международный уголовный суд дискредитировал себя

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Международный уголовный суд (МУС) дискредитировал себя и заработал плохую репутацию, демонстрируя политическую ангажированность, непрофессионализм и непонимание норм международного права. Об этом заявил в среду на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Он [МУС] не раз демонстрировал свою политическую ангажированность, демонстрировал свой непрофессионализм, демонстрировал даже непонимание некоторых норм международного права. Я думаю, что, к сожалению огромному, Международный уголовный суд дискредитировал себя и ту миссию, которая на него возлагалась из самых лучших побуждений", - сказал он, комментируя недавнее заявление МУС о том, что он является независимой организацией и не собирается политизировать свою деятельность.

"Любые действия, которые предпринимаются в Гааге, мы вынуждены рассматривать вот на этом фоне и в свете той репутации, прямо скажем, нелицеприятной репутации, которую суд заработал", - добавил министр.

Лавров также отметил, что Россия оценивает деятельность МУС негативно.