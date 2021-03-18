Путин проведет совещание по Крыму

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг по случаю Дня воссоединения Крыма с Россией проведет совещание по развитию этого региона и пообщается с представителями общественности полуострова.

"18 марта Владимир Путин проведет встречу с представителями общественности Крыма и Севастополя", - сообщила пресс-служба Кремля. Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции, в ходе которой на связь с президентом выйдут деятели культуры, науки и медицины, а также представители социальных и волонтерских организаций.

"Обсуждение вопросов развития Крыма и Севастополя, в первую очередь вопросов социально-экономической политики, продолжится на отдельном совещании с руководством регионов и правительства РФ", - отметили в Кремле. Как ранее сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, это совещание также планируется провести в режиме видеоконференции.

Внимание региону

Ровно год назад, на встрече в Севастополе с представителями крымской общественности, Путин назвал воссоединение полуострова с Россией справедливым и долгожданным событием, подчеркнув, что попытки поставить под сомнение этот осознанный выбор крымчан "вызывают сначала оторопь, а потом усмешку".

На предыдущем совещании по социально-экономическому развитию Крыма, которое Путин провел в январе 2020 года в Ялте, глава государства отметил, в частности, что создание инфраструктуры, в том числе Крымского моста, новых энергосетей, федеральной трассы и аэропорта, является базовым условием, опираясь на которое нужно повышать качество жизни на полуострове и решать давно назревшие проблемы. В том числе, по его словам, речь идет о нормализации цен на товары первой необходимости, улучшении ситуации в сфере здравоохранения, ремонте домов и благоустройстве общественных пространств.

В зоне внимания главы государства находится и решение проблемы водоснабжения Крыма. По поручению президента РФ в прошлом году правительством был подготовлен соответствующий комплексный план, в рамках которого на устранение дефицита воды на полуострове до 2024 года будет направлено более 48 млрд рублей. На большой пресс-конференции в минувшем декабре Путин отметил, что, "судя по всему, собственных запасов хорошей пресной воды в Крыму достаточно", просто этим ни в советский, ни в украинский периоды не занимались. Он заверил, что государство не будет экономить на решении задачи обеспечения полуострова водой.