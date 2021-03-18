Россиянку задержали на польской границе при попытке вывезти из ЕС годовалого сына

ВАРШАВА, 18 марта. /ТАСС/. Гражданка России Виктория Иккерт пыталась вывезти в РФ из Германии через Польшу своего годовалого сына, но была задержана польскими пограничниками. Об этом сообщил в четверг корреспонденту ТАСС Генеральный консул РФ в Гданьске Виктор Колесников.

"В среду у нас появилась информация, что на границе с Калининградской областью нашу женщину с малолетним ребенком польские пограничники не выпускают в Россию. Мы связались по этому вопросу с пограничниками и полицией. В официальном письме нам сообщили, что в шенгенской базе данных она фигурирует как мать несовершеннолетнего ребенка, которой не было дано разрешение его забирать и вывозить в другую страну", - сказал он.

По словам генконсула, матери и ребенку выделено временное жилье. "Сегодня суд в Браневе, который находится в контакте с немецкими судебными органами, будет решать, что делать дальше. На месте находится наш консул-советник, чтобы разбираться в ситуации и выяснять происходящее", - указал Колесников.

"Это сложное дело", - добавил он, подчеркнув, что у матери с ребенком есть немецкое гражданство. "На них распространяется немецкое законодательство", - сказал генконсул.

"Мы плотно занимаемся этим вопросом. Держим на контроле", - заверил Колесников, указав, что ситуация непростая. "Такое же законодательство в этом вопросе действует и в России. Без разрешения мужа женщина с ребенком не может выехать в другую страну и наоборот", - напомнил он.