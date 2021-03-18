МИД РФ: ИГ пытается воспользоваться ситуацией в Афганистане для укрепления позиций

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство", запрещено в РФ) пытается использовать продолжающуюся вооруженную конфронтацию в Афганистане, чтобы укрепить свои позиции в республике. Об этом сообщил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая заседание расширенной "тройки" по урегулированию в Афганистане.

"Имеет место рост потерь с обеих противоборствующих сторон [в Афганистане], продолжает гибнуть мирное население, - сказал он. - Особенно беспокоит, что этим положением для укрепления своих позиций на земле пытаются воспользоваться радикальные террористические группировки, в первую очередь ИГ. По нашей оценке, ИГ не оставило попыток поглубже окопаться на афганском севере, с целью проецирования своих замыслов на Центральноазиатский регион".

"Все это создает предпосылки для дальнейшего процветания наркобизнеса, представляющего серьезный вызов для Афганистана, региона и всего мира и подпитывающего в значительной степени террористическую активность", - добавил министр.

Москва призывает Вашингтон и представителей движения "Талибан" (запрещено в РФ) сохранять приверженность мирному соглашению, которое было подписано сторонами в Дохе в феврале прошлого года, заявил Лавров.

Он отметил, что формат "тройки" - Россия, Китай, США, к которым позже добавился Пакистан, - задумывался с целью создания благоприятных условий для запуска межафганских мирных переговоров и "консолидации международного содействия Афганистану на постконфликтном этапе".

"Начав свою работу в 2019 году, этот механизм сыграл ощутимую положительную роль в содействии переговорам между США и движением талибов, которые завершились подписанием соответствующего соглашения 29 февраля 2020 года. Мы призываем обе стороны сохранять приверженность положениям этого документа, поддержанного резолюцией Совета Безопасности ООН 2513", - подчеркнул министр.