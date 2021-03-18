Памфилова: крымская весна укрепила территориальную целостность и идентичность России

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Воссоединение Крыма с Россией в 2014 году является актом восстановления исторической справедливости, оно привело к укреплению территориальной целостности и национальной идентичности страны. Такое мнение в четверг выразила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

"Подписание договора о принятии Республики Крым в состав РФ стало ярчайшим событием новейшей истории нашей страны. Этот акт восстановления исторической справедливости - важная веха развития российской государственности: укрепления территориальной целостности и национальной идентичности", - приводит слова Памфиловой Telegram-канал ЦИК в четверг.

По ее словам, сейчас можно быть свидетелями "необратимых интеграционных процессов, которые еще раз доказывают, насколько осознанным и верным было решение крымчан".

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В волеизъявлении, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.