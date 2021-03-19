Путин обсудил с Совбезом отношения с США

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил в пятницу на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ российско-американские отношения. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Затрагивались актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе, конечно же, и российско-американские отношения", - отметил он.

Песков напомнил, что темой совещания стала борьба с организованной преступностью, доклад на эту тему сделали руководители МВД и ФСБ России.

Говоря о графике работы главы государства в пятницу, пресс-секретарь сообщил, что оставшиеся в течение дня мероприятия будут носить непубличный характер.