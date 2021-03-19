Кремль не согласен с заявлениями ЕС об ответственности Путина за происходящее с оппозицией

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Кремль категорически не согласен с заявлениями ЕС о политической ответственности президента России Владимира Путина за происходящее с оппозиционерами. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, безусловно, мы категорически не согласны с подобными заявлениями", - сказал он.

В четверг представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали на пресс-конференции в Брюсселе заявила, что Путин несет ответственность за политику и действия РФ, в том числе относительно оппозиции. Таким образом она ответила на вопрос журналистов о том, согласен ли глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель с заявлениями президента США Джо Байдена в адрес российского лидера.