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В РФ заявили, что контакт с США по восстановлению прежних соглашений в ОБСЕ сохранен

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Контакт между США и Россией по восстановлению прежних соглашений сохранен. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в эфире телеканала "Россия-24".

ОБСЕ также вряд ли может как-то повлиять на урегулирование ситуации в Донбассе, особенно на позицию Киева в этом вопросе, сообщил Лукашевич, отвечая на вопрос, может ли организация содействовать разрядке ситуации в Донбассе.

"Насчет посредничества ОБСЕ сказал бы так, не обижая коллег, которые работают в Контактной группе и других форматах, что слабенький, слабенький содействующий фактор. Сделать вряд ли что могут и повлиять, особенно на ситуацию и на позицию Украины, которая по сути заблокировала весь процесс политический, параллельно идет явное наращивание группировки у линии соприкосновения", - сказал он.

"Вот что делает СММ [Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ], так это фиксирует все же рост числа обстрелов, правда не уточняет, с чьей стороны, старается как бы выдерживать такой нейтралитет, хотя по мандату обязана устанавливать факты и докладывать их государствам-участникам. Установление фактов - это не значит просто сказать, что "мы не смогли установить". Именно установить причину и сторону, которые инициировали такие обстрелы", - добавил он.

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