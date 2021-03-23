Путин не принимал решения возглавить список "Единой России" на выборах в Думу

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не принимал решения возглавить партийный список "Единой России" на предстоящих выборах в Государственную думу. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мне не известно о том, что президент принимал такое решение. Пока таких решений президентом не принималось", - сказал он.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщала, что все менее вероятным становится обсуждаемый политиками и экспертами сценарий, при котором Путин возглавит список "Единой России" на выборах в Госдуму. В качестве аргумента приводится мнение Кремля о серьезных минусах такого решения. Кроме того, пишет издание, эксперты полагают, что у партии власти хорошие выборные перспективы и без главы государства, но допускают, что он все же может возглавить список в случае серьезных проблем в экономике или исходя из каких-то не связанных с выборами соображений.