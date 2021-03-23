Телеведущий Попов будет участвовать в праймериз "Единой России" на выборы в Госдуму

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Журналист и телеведущий Евгений Попов будет участвовать в предварительном голосовании партии "Единая Россия" по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму восьмого созыва в сентябре, он планирует идти от Кунцевского одномандатного округа столицы.

"Решил пойти на предварительное голосование. Полтора месяца знакомился с Кунцевским округом, общался с людьми, узнал "болевые точки" районов",- сказал Попов во вторник ТАСС. В числе проблемных он назвал реконструкцию усадьбы Нарышкиных, транспортную проблематику, строительство крытого катка в парке "Фили". "Все это требует решения. Когда понял, что реально готов взять на себя обязательства помочь людям в разработке важных для страны законов, решил пойти на предварительное голосование", - отметил телеведущий.

Участие в предварительном голосовании является обязательным условием для выдвижения кандидатом от "Единой России" на выборах. Участвовать в нем могут члены партии или беспартийные. Праймериз пройдут с 24 по 30 мая, основным будет онлайн-формат голосования. Выдвижение кандидатов на предварительное голосование "Единой России" началось 15 марта и продлится до 29 апреля. Итоги процедуры подведут 1 июня, после этого списки кандидатов от "Единой России" утвердит съезд партии.