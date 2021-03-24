Лавров в Сеуле обсудит будущие контакты на высшем уровне, пандемию и подходы к КНДР

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду начнет свою рабочую программу в Сеуле, куда он прибыл накануне из города Гуйлинь.

В рамках визита, который завершится в четверг, Лавров не только проведет переговоры с южнокорейским коллегой Чон Ый Ёном, но и примет участие в церемонии открытия Года взаимных обменов между двумя странами, который приурочен к 30-летию установления дипотношений Москвы и Сеула. Примечательно, что изначально мероприятия, связанные с юбилеем российско-южнокорейских отношений, должны были состояться в 2020 году, но пандемия внесла в эти планы свои коррективы.

Вместе с тем программа Года взаимных обменов осталась весьма насыщенной - она включает в себя более 300 мероприятий в политической, торгово-экономической, культурной, гуманитарной и других областях. Это, как отметил российский министр, поможет ускорить развитие двусторонних связей и повысит интерес народов двух стран друг к другу.

Возобновление контактов

Визит Лаврова в Южную Корею возобновит очные двусторонние контакты на высоком уровне, которые были вынужденно приостановлены в связи с пандемией.

Так, предыдущая встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран состоялась в июне 2019 года в Москве. До этого, летом 2018 года, РФ посещал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Тогда он пригласил российского лидера Владимира Путина посетить эту страну. Официальный визит должен был состояться в 2020 году, но был отложен до нормализации санитарно-эпидемической обстановки в мире.

В связи с этим очевидно, что Лавров и его южнокорейский коллега обсудят подготовку визита президента России в Южную Корею. Кроме того, как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на предстоящих переговорах стороны рассмотрят перспективы двусторонней повестки дня, включая сотрудничество в практических областях, ситуацию на Корейском полуострове, а также региональную и международную проблематику.

Не останется без внимания и тема борьбы с пандемией. Как известно, в настоящее время Москва и Сеул реализуют совместный проект по производству вакцины "Спутник V" на территории Южной Кореи. "Наше сотрудничество в этой сфере будет взаимовыгодным", - заверил южнокорейских журналистов глава МИД России, добавив, что чувствует интерес со стороны партнеров из Сеула к этому проекту.

Положение вокруг денуклеаризации

Ситуация на Корейском полуострове традиционно становится центральной при обсуждении представителями РФ и Южной Кореи международной повестки дня.

Москва и Сеул официально выступают за урегулирование всего комплекса проблем субрегиона исключительно мирным политико-дипломатическим путем. Вместе с тем отношения двух Корей за последнее время вновь усложнились - страны не раз обменивались претензиями в адрес друг друга, проявляя таким образом неготовность возобновлять прямые переговоры.

Масло в огонь подливает и позиция Вашингтона. В ходе первого рабочего визита госсекретаря США Энтони Блинкена и американского министра обороны Ллойда Остина в Сеул стороны подчеркнули необходимость урегулирования ситуации вокруг ядерной и ракетной программы Пхеньяна, подтвердив приверженность Вашингтона "защищать Республику Корея с использованием всего спектра американских возможностей". Кроме того, по итогам переговоров представители США и Южной Кореи подписали соглашение о специальных мерах, которое определяет доли расходов сторон на содержание американских войск на юге Корейского полуострова - доля Сеула увеличится на 13,9%.

Очевидно, что подобные договоренности не ускорят процесс денуклеаризации Корейского полуострова. Они также противоречат позиции Москвы, традиционно призывающей участников шестисторонних переговоров "проявлять конструктивный подход в военной сфере и отказаться от воинственных действий".