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ЦИК и РКН разрабатывают соглашение о внесудебной блокировке незаконной агитации

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова уточнила, что соглашение может появиться в конце июня

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Центризбирком (ЦИК) совместно с Роскомнадзором (РКН) работают над соглашением о внесудебной блокировке незаконной агитации в интернете. Оно может появиться в конце июня, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью "Российской газете" в среду.

"ЦИК России совместно с Роскомнадзором сейчас работает над двусторонним соглашением (о внесудебной блокировке незаконной агитации в интернете - прим. ТАСС), в котором будут детализированы все алгоритмы нашего взаимодействия. Рассчитываем, что оно появится после объявления избирательной кампании, в конце июня" , - рассказала Памфилова газете.

Председатель ЦИК уточнила, что федеральный орган не ставит перед собой задачу ограничить агитацию в интернете и понимает, как важно для кандидатов достучаться до каждого потенциального избирателя. "Однако перед законом все равны", - сказала она.

Закон о пресечении незаконной агитации в интернете регулирует механизм реагирования Роскомнадзора на обращения избирательных комиссий по этому поводу. Инициатива также прописывает, что владелец информационного ресурса должен удалить информацию или агитационные материалы в течение суток с момента получения уведомления, в противном случае доступ к ресурсу будет ограничен.

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РоссияПамфилова, Элла Александровна
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