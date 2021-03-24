Кабулов: заявление расширенной "тройки" может лечь в повестку межафганских переговоров

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Совместное заявление расширенной "тройки" по Афганистану, принятое по итогам заседания в Москве, может лечь в основу повестки дня межафганских переговоров. Об этом заявил в среду на онлайн-брифинге спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Думаю, что может", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Создание коалиционного временного правительства в Афганистане реально, все участники расширенной "тройки" по Афганистану понимают, что другой альтернативы нет, заявил Кабулов. "Я бы сказал не только реально, я бы сказал, что ему [коалиционному временному правительству], насколько мы понимаем с американцами, пакистанцами и китайскими партнерами, нет альтернативы", - подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос.

Борьба с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) станет одной из приоритетных задач будущего коалиционного правительства Афганистана, заявил Кабулов. "Сегодня ИГ не доминирует на афганском военно-политическом поле в немалой степени благодаря тому, что этому препятствует движение талибов, которое активно воюет против ИГ в Афганистане. Поэтому эта задача будет одной из ключевых для будущего коалиционного руководства Афганистана", - сказал он.

По словам Кабулова, угроза от ИГ для Афганистана сохраняется. "Мы внимательно отслеживаем. Мы не раз говорили о том, что с любой проблемой такого рода, особенно когда речь идет о такой опасной террористической организации, как ИГ, лучше плотно заниматься, пока она еще не окрепла", - добавил дипломат.

Кабулов также сообщил, что Россия сможет принять решение об участии в стамбульской встрече по Афганистану после рассмотрения ее концепции. "И американским коллегам, и другим партнерам четко и ясно сказали: мы, в принципе, поддерживаем любые международные встречи, которые будут способствовать скорейшему прекращению войны в Афганистане в достижении национального примирения. Но прежде чем давать свое согласие на участие, мы просим нам предоставить несколько документов. Первый документ - концепция такой встречи", - сказал он.

Действия США

Как отметил Кабулов, работу с США в ходе межафганской конференции можно считать весьма конструктивной. "Американские коллеги работали вместе с нами весьма конструктивно. <...> Я вполне удовлетворен. И мы с американцами работали конструктивно и, можно сказать, дружно", - сказал он.

В то же время, как отметил спецпредставитель президента РФ, у Москвы есть ощущение, что новая американская администрация под руководством президента Джо Байдена рассматривает соглашение своих предшественников с талибами едва ли не как ошибку. "Иногда такое ощущение, что новая администрация США рассматривает шаг старой администрации по заключению соглашения с талибами если не как ошибочный, то не очень совершенный", - сказал он.

Как указал Кабулов, данный подход США является эмоциональным и осуществляется по принципу: "все, что делала старая администрация - это ошибка либо неправильно". "Я думаю, что к таким вещам нужно подходить с точки зрения своих национальных интересов", - добавил дипломат.

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) негативно отреагирует, если США не выполнят свои обязательства и не выведут войска из Афганистана к 1 мая, заявил Кабулов. "Я уверен, что [талибы] отреагируют негативно. Мы исходим из незыблемости международного права, что договоры должны выполняться. Раз договор подписан, неважно при какой администрации, значит, были взяты определенные обязательства. Если эти обязательства не будут выполнены, значит, у талибов есть совершенно законное право считать другую сторону нарушителем договоренностей и принять меры", - сказал он.

Кабулов отметил, что Россия "не зацикливается на сухих принципах международного права" и рассчитывает на то, что США и талибы найдут приемлемые развязки, которые предотвратили бы возвращение к боевым действиям.

Участие Ирана

Россия надеется, что Иран скоро подключится к переговорам по урегулированию ситуации в Афганистане, заявил спецпредставитель президента РФ.

"Иран может сыграть значительную роль, если подключится. Отсутствие иранцев за столом [переговоров] ощущается, и я надеюсь на то, что в самое ближайшее время иранские партнеры подключатся к этой работе и мы заработаем в полную силу", - сказал он.

Заседание расширенной "тройки" (Россия, Китай, США, Пакистан) по урегулированию в Афганистане на уровне спецпредставителей прошло 18 марта в Москве. В консультациях приняли участие представители афганских властей и радикального движения "Талибан", а также Катара и Турции. По итогам встречи было принято совместное заявление. Страны - участницы "тройки", в частности, призвали стороны афганского конфликта заключить мирное соглашение и снизить уровень насилия в стране.