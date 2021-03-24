Место проведения второго саммита Россия - Африка в 2022 году пока не определено

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин должен принять участие во втором саммите Россия - Африка в 2022 году, однако пока нет понимания, где пройдет мероприятие.

"Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли уже понимание о месте, где будет организован второй саммит.

По его словам, работа по продолжению диалога России со странами Африки ведется. "Безусловно, проведение каких-то новых саммитов без участия президента представить себе трудно, иначе это не было бы саммитом. Мы по-прежнему намерены уделять большое внимание нашим африканским партнерам и всем направлениям возможного сотрудничества с ними", - добавил Песков, отвечая на вопрос, намерен ли Путин лично принимать участие во второй встрече.

При этом, по его словам, Кремль высоко ценит результаты первого саммита, который состоялся в Сочи в 2019 году. "Это был очень важный саммит с точки зрения придания мощнейшего импульса для развития отношений между Россией и африканским континентом, странами африканского континента", - сказал Песков.

Ранее Путин направил приветствие участникам Международной межпартийной конференции "Россия - Африка: возрождая традиции". В телеграмме глава государства отметил, что состоявшийся в 2019 году первый саммит Россия - Африка придал импульс развитию дружественных отношений государств. Путин также выразил надежду, что инициированная партией "Единая Россия" международная конференция не только внесет значимый вклад в углубление межпартийного сотрудничества, но и станет одним из этапов подготовки второго саммита Россия - Африка, намеченного на 2022 год.