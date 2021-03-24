Госдума приняла закон о присоединении РФ к уставу Международной организации по миграции

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду проголосовала за закон о принятии РФ устава Международной организации по миграции (МОМ).

Документ был внесен на рассмотрение палаты президентом РФ Владимиром Путиным. В пояснительных материалах указано, что "в настоящее время MOM является крупнейшей межправительственной структурой, специализирующейся в миграционной проблематике", организация ассоциирована с ООН и осуществляет с ней общую координирующую роль в глобальной сети по вопросам миграции.

Уставом предусмотрено, что МОМ принимает меры для обеспечения организованного перемещения мигрантов, для которых существующие механизмы не подходят или которые не смогли прибыть в страны, где установлен необходимый для мигрантов порядок. Организация также занимается перемещением беженцев и тех, кто нуждается в международных услугах в сфере миграции.

Еще одно направление работы МОМ, согласно уставу, заключается в предоставлении по просьбе государств услуг по подготовке к миграции, включая языковой вопрос, медицинское обследование, размещение мигрантов. МОМ также способствует добровольной возвратной миграции и добровольной репатриации, служит площадкой для обмена мнениями и опытом в области международной миграции.

Согласно документу, совет организации, который состоит из представителей государств-членов, собирается на очередную сессию один раз в год для обзора проводимой МОМ политики, утверждения бюджета и рассмотрения докладов. Финансирование организации осуществляется за счет взносов государств-членов в форме услуг или в натуральной форме.

Как отметил на заседании статс-секретарь - заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов, после принятия устава Россия не сразу станет полноценным участником организации. "Мы получим возможность стать полноценным членом. Нас туда еще будут принимать в соответствии с уставом, примут, конечно же, я в этом убежден", - сказал он. Зубов при этом заметил, что "членство само по себе не налагает никаких обязанностей в части корректировки миграционного законодательства".

Об организации

В августе прошлого года глава государства поручил оформить членство России в МОМ. Путин поручил МВД, МИД, Минздраву и Минтруду России "обеспечить эффективное участие РФ в работе" этой международной организации с учетом национальных интересов страны.

МОМ была создана 5 декабря 1951 года в Брюсселе (нынешнее название эта структура носит с 1989 года). В настоящее время членами МОМ являются 173 государства, еще восемь стран, в том числе Россия, имеют статус наблюдателя. Штаб-квартира структуры расположена в Женеве. С 1992 года функционирует бюро МОМ в Москве.