Володин считает, что развитие России всегда зависело от национальной ориентации элит

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Политическая конкуренция необходима, но развитие России всегда зависело от того, насколько элиты были национально ориентированными. Такое мнение в своем Telegram-канале в среду выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Россия всегда преодолевала внешние вызовы, но также всегда раскол и предательство элит приносили большие проблемы и беды для страны. На протяжении всей российской истории многое зависело от того, насколько элиты национально ориентированы", - написал Володин, комментируя фильм митрополита Тихона "Гибель империи. Российский урок".

По словам спикера, если элиты "ставили целью развитие государства, все обязательно получалось, страна шла вперед", но если "личные интересы ставились выше интересов страны", если элиты работали в интересах других государств, "это заканчивалось всегда плохо". В качестве примера Володин привел революцию 1917 года и гибель Российской империи.

В связи с этим Володин указал на важность закрепленных в Конституции РФ положений о защите суверенитета и территориальной целостности страны, о запрете иностранного гражданства, вида на жительство, счетов и активов за рубежом "для всех, кто работает в системе госвласти", а также о верховенстве положений основного закона над решениями международных организаций. Председатель Госдумы заметил, что когда несколько лет назад начали приниматься решения о запрете наличия зарубежных активов, "не все шло так гладко". "Многие возражали против этого. В итоге пришло понимание, что только так мы можем защитить страну. Элита - местная, региональная, федеральная - должна переживать вместе со страной и успехи, и вызовы", - указал политик.

"Крайне важно, что сейчас все парламентские партии, несмотря на свои различия и в идеологии, и в повестке, в вопросах защиты суверенитета страны и преодоления вызовов занимают единую позицию, - подчеркнул Володин. - Этого не было в дореволюционной Думе и Думе 90-х годов, что в конечном итоге привело к краху империи в 1917 году и большим проблемам в 90-х годах".

"Конкуренция необходима. Только через нее может развиваться политическая система. Но выбирая любую политическую партию, мы должны быть уверены, что этот выбор не повлечет проблем для страны и не приведет к ее развалу", - резюмировал спикер.