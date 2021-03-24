Дума в апреле намерена рассмотреть 65 законопроектов

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Госдума в апреле планирует рассмотреть 65 законопроектов, 31 из которых во втором чтении, а 34 - в первом. Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков ("Единая Россия") в ходе обсуждения проекта календаря рассмотрения вопросов Думой в следующем месяце.

"В проект календаря на апрель включено 65 законопроектов, 31 - во втором чтении, 34 - в первом чтении. Пять законодательных инициатив из проекта календаря внесены президентом РФ", - отметил Жуков на пленарном заседании в среду.

В частности, речь идет о законопроектах, вносящих поправки в Земельный и Жилищный кодексы, а также в Трудовой кодекс в части приведения в соответствие с Конституцией РФ. "Два законопроекта касаются ограничений для замещения ряда должностей в связи с наличием гражданства иностранного государства либо права на постоянное проживание на территории иностранного государства", - отметил Жуков.

По его словам, 41 законопроект был внесен в Думу кабмином. В частности, речь идет о законопроекте, направленном на оперативное изъятие контрафактной и фальсифицированной продукции медицинской промышленности, его депутаты намерены рассмотреть в первом чтении в апреле. "В законы "Об ипотеке (залоге недвижимости)" и "Об исполнительном производстве" подготовлены изменения, касающиеся создания единой системы управления арестованным, конфискованным и иным изъятым имуществом, подлежащим обращению в собственность государства. В целях реализации государственной политики в сфере обеспечения экологической безопасности правительством подготовлен законопроект "Об ограничении выбросов парниковых газов", - отметил Жуков.

Кроме того, Госдума намерена рассмотреть блок законопроектов, направленных на поддержку сельского хозяйства, а также инициативу о производстве и обороте так называемой зеленой продукции в РФ.