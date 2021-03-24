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РАНХиГС в Петербурге займется подготовкой кадров для избирательной комиссии Ленобласти

Соглашение об этом подписали руководители вуза и избиркома

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы (СЗИУ РАНХиГС, Петербург) займется повышением квалификации сотрудников избирательной комиссии Ленинградской области, а также станет направлять студентов на практику на региональные избирательные участки. Соглашение об этом подписали руководители вуза и избиркома, сообщил ТАСС в среду директор СЗИУ РАНХиГС Владимир Шамахов.

"Уверен, что наши партнеры в рамках образовательного сотрудничества повысят квалификацию и сумеют более грамотно, в соответствии с действующими законами и правовыми актами выстроить работу на избирательных участках. Особенно это актуально в преддверии предстоящих выборов", - сказал Шамахов.

Соглашение также содержит широкий перечень направлений сотрудничества. В частности, запланировано проведение совместных семинаров, круглых столов и тематических консультаций.

Шамахов отметил, что знания получат не только сотрудники избиркома, но и студенты института. Они получат возможность пройти практику на избирательных участках.

"Студенты своими глазами увидят, как работает и развивается избирательная система, фундаментом которой являются принципы открытости, честности и прозрачности выборов. Полученный опыт позволит ребятам построить свою карьеру", - рассказал директор института.

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