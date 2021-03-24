{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Источник: отчет правительства в Госдуме, скорее всего, перенесут на более поздний срок

Ежегодный отчет был запланирован на 21 апреля

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Ежегодный отчет правительства РФ в Госдуме, намеченный на 21 апреля, вероятно, будет перенесен на более поздний срок. Об этом в среду корреспонденту ТАСС сообщил источник в нижней палате парламента.

"Скорее всего, в апреле отчета правительства РФ не будет", - сказал источник.

Как сообщала в феврале пресс-служба кабмина, премьер-министр РФ Михаил Мишустин 21 апреля планировал выступить в Государственной думе с отчетом о работе правительства в 2020 году.

Глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова ранее сообщила, что депутаты всех думских фракций подготовили в общей сложности 232 вопроса в преддверии отчета правительства. 

Путин подписал указ о расширении набсовета АНО "Россия - страна возможностей"
Согласно указу, состав набсовета будет расширен с девяти до 14 членов
Читать полностью