Мишустин: для взаимодействия между РФ и ЕС на равноправной основе есть все возможности

АФИНЫ, 24 марта. /ТАСС/. Россия и Греция должны работать как над расширением двустороннего сотрудничества, так и над развитием взаимодействия между Москвой и Брюсселем на равноправной основе, для этого есть все возможности. Об этом в среду заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на официальном приеме от имени президента Греции Катерины Сакелларопулу в честь глав делегаций, прибывших в Афины для участия в праздновании 200-летия с начала греческой национально-освободительной революции.

"Считаю, что Россия и Греция должны сделать все необходимое для расширения практического сотрудничества, углублять кооперацию, воплощать в жизнь новые перспективные проекты, которые послужат на благо жителей наших стран, развивать конструктивное взаимодействие между Россией и Европейским союзом на основе равноправия, взаимного учета интересов, - сказал глава кабмина. - Считаю, что у нас есть для этого все возможности".