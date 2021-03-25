МИД России заявил о продолжающейся деградации отношений с Киевом по вине Украины

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Москва констатирует продолжение деградации отношений с Киевом, инициированной украинскими властями. Об этом говорится в распространенном в четверг МИД обзоре внешнеполитической и дипломатической деятельности РФ в 2020 году.

"Российско-украинские отношения по-прежнему деградировали. Наметившиеся после встречи президентов двух стран на полях саммита нормандского формата в Париже 9 декабря 2019 года подвижки в решении ряда двусторонних проблем не получили развития. Власти в Киеве продолжали линию на конфронтацию, сознательно разрушая еще сохраняющиеся связи с Россией, в том числе путем денонсации двусторонних соглашений в различных отраслях", - говорится в документе.

В МИД указали, что товарооборот между странами по сравнению с 2019 годом уменьшился на 13,4% и составил $9,9 млрд. "В этих условиях усилия отечественной дипломатии были сосредоточены на минимизации ущерба российским интересам и на привлечении внимания международного сообщества к царящему на Украине правовому нигилизму, особенно в сфере прав человека и свободы СМИ", - продолжили в министерстве.

Как отметили в дипведомстве, важным событием во внутриукраинском урегулировании стало решение Контактной группы о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня: "Введенное с конца июля бессрочное перемирие способствовало деэскалации напряженности в Донбассе. Вместе с тем из-за позиции Киева, который продолжал упорно отказываться от выполнения Минских соглашений и открыто ставил вопрос об их пересмотре, добиться прогресса по остальным аспектам урегулирования, прежде всего в политической сфере, не удалось".