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Россия заявила в ООН об опасности проводимой Западом политики неоколониализма

Представитель постпредства России при организации Степан Кузьменков отметил, что многие государства, "отстаивающие суверенитет и независимый внешнеполитический курс, подвергаются экономической блокаде, незаконным односторонним санкциям, в их внутренние дела беззастенчиво вмешиваются"
© REUTERS/Mike Segar

ООН, 25 марта. /ТАСС/. Политика агрессивного неоколониализма, проводимая западными странами, представляет опасность. Об этом заявил представитель постпредства России при ООН Степан Кузьменков, выступая на заседании Генассамблеи организации по случаю Международного дня памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли.

"Приходится констатировать, что политика агрессивного неоколониализма, проводимая западными государствами, никуда не делась и представляет опасность", - отметил он.

По словам дипломата, многие государства, "отстаивающие суверенитет и независимый внешнеполитический курс, подвергаются экономической блокаде, незаконным односторонним санкциям, в их внутренние дела беззастенчиво вмешиваются". "Подобная порочная практика идет вразрез с нормами и принципами Устава ООН, и ей должен быть положен конец", - подчеркнул Кузьменков.

Он добавил, что Россия считает справедливой "постановку вопроса не только о принесении извинений за совершенные злодеяния, но и о выплате компенсации за причиненный моральный и материальный ущерб африканским государствам".

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