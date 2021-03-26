Захарова: РФ будет адекватно отвечать на усиление военного присутствия НАТО в Черном море

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Россия будет адекватно отвечать на деятельность НАТО в Черном море, действуя в интересах обеспечения собственной безопасности. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если отвечать кратко, ответ с точки зрения обеспечения собственной безопасности традиционный: [будем реагировать] адекватно", - сказала Захарова, комментируя по просьбе журналистов возможный ответ России на усиление военного присутствия альянса в Черном море и меры для недопущения провокаций.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявлял, что альянс продолжит наращивать свое военное присутствие в Черноморском регионе "на суше, в море и в воздухе". В январе 2021 года он также сообщил, что НАТО и Грузия обсуждают увеличение в 2022 году числа учений в регионе.