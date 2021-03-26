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Минюст зарегистрировал новое название партии "Справедливая Россия - За правду"

Справороссы также внесли изменения в устав, касающиеся структуры и целей политического объединения

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Минюст России зарегистрировал изменения в уставе партии "Справедливая Россия", закрепляющие ее объединение с партиями "За правду" и "Патриоты России". Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе справороссов.

"Минюст зарегистрировал новое название партии и другие изменения, внесенные в устав на объединительном съезде 22 февраля", - сказал собеседник агентства.

22 февраля в Москве прошли съезды партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России", в результате которых две последние были ликвидированы, а их лидеры стали сопредседателями объединенной партии. Справороссы внесли изменения в устав, касающиеся названия, структуры и целей политического объединения. Полное название обновленной политической силы - "Социалистическая политическая партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", короткое - "Справедливая Россия - За правду".

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