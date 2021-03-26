В Дагестане назначили глав Минстроя и Минспорта республики

МАХАЧКАЛА, 26 марта. /ТАСС/. Врио главы Дагестана Сергей Меликов принял несколько кадровых решений по правительству и органам исполнительной власти республики, в частности назначил врио руководителей Министерства строительства и Министерства физической культуры и спорта. Об этом ТАСС в пятницу сообщил руководитель пресс-службы главы региона Низами Гаджибалаев.

"От временного исполнения обязанностей министра строительства Республики Дагестан по собственному желанию освобожден Малик Баглиев. Министром строительства Республики Дагестан назначен заместитель гендиректора по капитальному строительству АО "Государственный научно-исследовательский институт химии и электроорганических соединений" Артур Сулейманов", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по собственному желанию от временного исполнения обязанностей министра по физической культуре и спорту республики освобожден Магомед Магомедов. Врио министра назначен президент Федерации спортивной борьбы Республики Дагестан Сажидов Сажид Халилрахманович.

Указом Меликова без приставки врио утверждены в должности министр труда и социального развития - Изумруд Мугутдинова, министр здравоохранения - Татьяна Беляева, министр культуры - Зарема Бутаева, а также министр цифрового развития - Сергей Снегирев и министр промышленности и торговли - Низам Халилов.

Приставки врио также лишились заместители председателя правительства Дагестана Анатолий Карибов и Абдулмуслим Абдумулслимов. Советником главы республики назначили Тамару Чинённую.

Ранее сообщалось, что Меликов назначил ректора Дагестанского государственного университета народного хозяйства (ДГУНХ) Яхью Бучаева врио министром образования и науки республики. Другим указом Меликов освободил от занимаемой должности Уммупазиль Омарову, которая возглавляла Минобрнауки Дагестана с января 2018 года. Она ушла с этого поста по собственному желанию.