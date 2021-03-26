Совфед 31 марта может рассмотреть вопрос о прекращении полномочий Мельниченко

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Совет Федерации может на ближайшем пленарном заседании рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий Олега Мельниченко, назначенного в пятницу врио губернатора Пензенской области. Об этом ТАСС сообщил источник в верхней палате парламента.

"Да, вопрос может быть рассмотрен на заседании в среду, 31 марта", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко пояснил ТАСС, что соответствующий указ президента должен поступить в Совет Федерации, после чего палата приступит к рассмотрению вопроса о прекращении полномочий. "В понедельник будем рассматривать вопросы процедурного характера, когда прекращать полномочия. Если указ поступит сегодня, мы должны будем рассмотреть вопрос в понедельник, во вторник - на заседании комитета, потом - на Совете палаты и так далее", - сказал он.

Сам Мельниченко в беседе с ТАСС не уточнил, написал ли он уже заявление о досрочном прекращении полномочий.

Президент России Владимир Путин в пятницу назначил сенатора от Пензенской области Мельниченко временно исполняющим обязанности губернатора. В Совете Федерации он возглавляет комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Мельниченко является выпускником второго потока так называемой школы губернаторов. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.