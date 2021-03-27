Эксперт: протесты в Белоруссии продолжатся, но в меньшем масштабе

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Протестное движение в Белоруссии вновь активизируется после зимнего спада, однако его масштабы уже не будет такими внушительными, как осенью прошлого года. Такое мнение высказал в субботу ТАСС заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Думаю, что протесты будут набирать обороты", - сказал он. Эксперт пояснил, что этому будет способствовать как улучшение погоды, так и политика белорусских властей.

"Все-таки [президент Александр] Лукашенко успокоился и не торопится выполнять те обещания, которые он давал. Это и внесение изменений в конституцию, и, тем более, проведение досрочных выборов, - указал он. - И это создает определенные основания [для] оживления оппозиционной активности".

В то же время, продолжил Жарихин, протесты вряд ли достигнут масштабов осени 2020 года. "Острота ситуации с выборами уже просто ушла со временем. Все-таки невыполнение обещаний - это, конечно, фактор, который может повлиять на повышение активности. Но не такой резкий, как неудовлетворенность подведением итогов выборов. Поэтому, вероятно, активность будет не такой высокой", - подчеркнул аналитик.

Собеседник агентства также отметил, что какие-то изменения в рамках конституционной реформы в стране будут проведены, однако "отнюдь не кардинальные". "Не те, на которые надеялись те, кто требовал этих изменений. А досрочные выборы - этот вопрос с повестки дня вообще снят", - заключил Жарихин.

Протестные акции

Акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа прошлого года, когда состоялись президентские выборы. На них, по данным ЦИК, со значительным перевесом победил действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, которая не признала результаты и покинула страну. Самые массовые протесты прошли после объявления итогов голосования, в первые дни они выливались в столкновения с силовиками.

В настоящее время продолжаются немногочисленные локальные акции, однако оппозиция призывает возобновить масштабные митинги и шествия весной. Как ранее заявлял глава КГБ Белоруссии, правоохранительным органам "достоверно известно", что в период 25-27 марта будут "предприняты попытки дестабилизации ситуации в стране", и они готовы пресечь действия оппозиции.