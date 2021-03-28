Неверов напомнил об игнорировании США призывов о гуманном отношении к Буту и Ярошенко

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов обратил внимание на отсутствие в США реакции на призывы о гуманном отношении к россиянам Виктору Буту и Константину Ярошенко. Таким образом он прокомментировал в воскресенье призыв Госдепартамента оказать медицинскую помощь Алексею Навальному.

"Любому заключенному необходимо оказывать своевременную медицинскую помощь, будь то Навальный или кто-либо еще", - констатировал Неверов в беседе с ТАСС.

"При этом на призывы о гуманном отношении к Виктору Буту, которого как в Средневековье заковывают в кандалы, или к Константину Ярошенко, которому без достаточного обезболивания сделали операцию, в США почему-то не реагируют. Хотя Россия в данном случае просит за граждан своей страны, а не чужой", - отметил лидер думских единороссов.

Госдепартамент в пятницу призвал обеспечить предоставление медицинской помощи отбывающему тюремное заключение Навальному. Как заявил у себя в Twitter руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс, США призывают к обеспечению бесперебойного доступа адвокатов к Навальному, а также к его освобождению.

О ситуации с Навальным

В четверг адвокат Ольга Михайлова после посещения Навального в колонии сообщила ТАСС о значительном ухудшении состояния здоровья заключенного. По ее словам, он испытывает сильные боли в спине и не может наступать на одну ногу. В пресс-службе регионального УФСИН ранее предоставили информацию о том, что Навальному в колонии провели плановое медицинское обследование, которое показало, что его состояние здоровья удовлетворительное.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о наличии каких-либо системных проблем с оказанием медицинской помощи в местах лишения свободы в России. Так он ответил на вопрос, видят ли в Кремле подобные проблемы на фоне жалоб Навального и предпринимателя, бывшего сенатора Бориса Шпигеля. Песков при этом отметил, что "это не тема администрации президента, это вопрос ФСИН".

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений. По данным адвоката, Навальному предстоит провести в колонии немногим более двух с половиной лет. Его перевели в ИК-2 в Покрове из СИЗО "Кольчугино" для отбывания наказания.