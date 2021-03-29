Врио губернатора Пензенской области уволил главу Минлесхоза региона

ПЕНЗА, 29 марта. /ТАСС/. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко уволил министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Александра Москвина и поручил Счетной палате проверить деятельность министерства. Об этом Мельниченко сообщил в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

"Министр уволен, уволены его заместители. <…> Прошу Счетную палату провести проверку деятельности (министерства) и передать ее результаты в правоохранительные органы", - отметил Мельниченко.

При этом он поручил уделить особое внимание ситуации с разработкой карьеров в регионе. Временно исполнять обязанности руководителя министерства будет замминистра Игорь Чернышов.

Москвин являлся министром лесного, охотничьего хозяйства и природопользования с декабря 2015 года.