Член ЦИК Шевченко предложил кандидатуру Булаева на пост зампреда комиссии

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Член Центризбиркома России Евгений Шевченко предложил на пост заместителя председателя нового состава ЦИК кандидатуру зампреда прошлого состава комиссии Николая Булаева.

"Я предлагаю кандидатуру Николая Ивановича Булаева для избрания на должность заместителя председателя ЦИК РФ", - сказал Шевченко на первом заседании нового состава ЦИК в понедельник.

Глава ЦИК Элла Памфилова поддержала кандидатуру Булаева на должность своего заместителя. "Мы с ним проработали вместе пять лет, это были сложные пять лет, нам с ним было непросто, приходилось притираться друг к другу, спорить, мы с ним люди во многом разные, у нас по целому ряду проблем разные подходы, но тем не менее мы нашли общий язык в интересах дела, на которое мы были делегированы", - пояснила она.

По словам главы ЦИК, Булаева "отличает потрясающая работоспособность, умение брать на себя ответственность в сложных ситуациях, профессионализм, внимательное отношение к коллегам в регионах". "Считаю, что он достойно может продолжить в качестве заместителя ту работу, которую мы вели на протяжении пяти лет", - заключила Памфилова.

В свою очередь член ЦИК России Николай Левичев предложил на пост заместителя председателя Центризбиркома кандидатуру члена комиссии Александра Курдюмова. Ранее Курдюмов выдвигал свою кандидатуру на пост главы ЦИК, за что его подверг критике Левичев, просивший его взять самоотвод.