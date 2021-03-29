Николая Булаева переизбрали заместителем председателя ЦИК

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Заместитель председателя прошлого состава Центризбиркома России Николай Булаев избран зампредом нового состава ЦИК. Результаты тайного голосования на первом заседании нового состава ЦИК в понедельник озвучил председатель счетной комиссии Евгений Шевченко.

"За Николая Ивановича Булаева проголосовали 13 человек, за Александра Борисовича Курдюмова - один", - сказал Шевченко, добавив, что один бюллетень был признан недействительным, поскольку отметка была поставлена за обоих кандидатов.

Булаев поблагодарил главу ЦИК Эллу Памфилову за поддержку, коллег, которые не проголосовали за него, за "заботу о [его] здоровье", а поддержавших его членов комиссии - за то, что "они согласны, как и раньше, плечом к плечу вместе с председателем [ЦИК] работать эти ближайшие пять лет".