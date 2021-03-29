Песков против обсуждения на его брифингах внутриполитических процессов Белоруссии

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал давать оценку причинам, почему в Белоруссии не состоялись запланированные на субботу несанкционированные акции протеста.

"Мое мнение, что не следует на наших ежедневных брифингах обсуждать дела Белоруссии", - сказал он в ответ на просьбу высказать свое мнение, по какой причине акции провести не удалось.

В субботу в белорусской столице, а также в других городах сторонники белорусской оппозиции попытались провести массовые несанкционированные акции протеста, однако они были пресечены силовиками. В МВД в субботу сообщили о более 100 задержанных в стране участниках акций протеста.

Акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа прошлого года, когда состоялись президентские выборы. На них, по данным ЦИК, со значительным перевесом победил действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, которая не признала результаты и покинула страну. Самые массовые протесты прошли после объявления итогов голосования, в первые дни они выливались в столкновения с силовиками. В настоящее время продолжаются немногочисленные локальные акции, однако оппозиция призывает возобновить масштабные митинги и шествия весной.