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Распределение обязанностей членов нового состава ЦИК утвердят к концу апреля

Председатель комиссии России Элла Памфилова назвала новый состав Центризбиркома удачным

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что распределение обязанностей членов нового состава ЦИК и курирование ими определенных регионов будет утверждено к концу апреля.

"Принцип кураторства [тем и регионов] изменится. Принципиально я бы сейчас не хотела предвосхищать события, поскольку это сейчас в процессе обсуждения. Будем уточнять, кто чем хотел бы заниматься и что необходимо. Я думаю, что где-то к концу апреля мы уже точно определимся и официально своим постановлением распределим обязанности", - сказала Памфилова журналистам в понедельник.

Она также назвала новый состав ЦИК удачным. "У всех возрастет нагрузка в высшей степени. Если в прошлом составе у нас не совсем равномерно она распределялась - был костяк, который перезагружен, а остальные ряд членов ЦИК были недозагружены, то сейчас такого не будет", - отметила глава ЦИК.

Она добавила, что новый состав ЦИК будет усиливать работу с региональными избиркомами и информационную составляющую. "Чаще и энергичнее [члены ЦИК] будут выезжать в регионы для деловых поездок, чтобы понимать, что происходит, общаться с членами наших комиссий, чтобы у нас была полная картина того, как действовать на опережение. Это наш основной принцип - не плестись в повестке тех, кто нам пытается ее навязывать, а самим формировать свою повестку и работать на опережение", - заключила Памфилова.

Ранее на первом заседании нового состава ЦИК Памфилова была избрана председателем комиссии. Ее заместителем стал Николай Булаев, а секретарем комиссии - Наталья Бударина. Срок полномочий членов ЦИК составляет пять лет.

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РоссияПамфилова, Элла Александровна
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