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Песков считает, что при Зеленском не удалось продвинуться в реализации минских соглашений

Пресс-секретарь президента РФ отметил нагнетание напряженности на линии соприкосновения
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что при президенте Украины Владимире Зеленском не удалось продвинуться в реализации комплекса мер по выполнению минских соглашений. Об этом он сообщил в интервью газете "Аргументы и факты", опубликованном во вторник.

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"С "нормандским форматом" дела обстоят плохо. Можно констатировать, что при президенте Зеленском не удалось продвинуться ни на йоту в реализации как минского комплекса мер, так и последующих договоренностей, которые были достигнуты в Париже", - сказал Песков газете.

Также пресс-секретарь президента отметил нагнетание напряженности на линии соприкосновения. "За последние полгода мы неоднократно слышали, что Киев уже считает мертвыми минские договоренности. Что эти соглашения невыполнимы, что нужны новые документы и так далее. Вот это, наверное, самое опасное ", - подчеркнул Песков, отметив, что, кроме Минских договоренностей, нет ничего, на чем можно было бы выстраивать международные усилия по урегулированию в Донбассе.

Песков также выразил надежду, что напряженность в Донбассе не перерастет в боевые действия.

Об обострении ситуации в Донбассе

Ситуация вокруг поселка Шумы в Донецкой области обострилась 26 марта, когда там погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Киев обвинил в этом Народную милицию ДНР, в Донецке опровергли свою причастность к обстрелу. Позднее управление Народной милиции ДНР заявило, что украинские военные подорвались на минно-взрывном устройстве во время обследования минных полей.

В районе поселка Шумы проходит водовод канала Северский Донец - Донбасс - ключевой источник водоснабжения региона. По нему вода доставляется потребителям по обе стороны линии соприкосновения. Участки водопровода за время боевых действий неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ, что приводило к перебоям подачи воды и повреждениям объектов жизнеобеспечения ДНР. В 2020 году Донецк неоднократно заявлял, что в Шумах в нарушение дополнительных мер контроля перемирия украинская армия возводила сооружения и продвигала свои укрепления к арке водовода с намерением укрепиться под ней.

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