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Песков уверен, что провокации перед выборами в Госдуму будут пресечены

Выборы должны состояться 19 сентября

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Любые провокации в связи с выборами в Госдуму 2021 года будут пресекаться. Уверенность в этом высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью газете "Аргументы и факты", опубликованном во вторник.

Отвечая на вопрос, ожидают ли в Кремле протесты летом и осенью в связи с выборами в нижнюю палату парламента, пресс-секретарь главы государства отметил, что повышенная политическая активность так или иначе ожидается, так как предвыборная кампания всегда связана с дискуссиями и дебатами. "Это всегда активная пора. Но у меня нет сомнений в том, что если будут иметь место провокации, то они будут пресекаться", - сказал Песков.

Выборы в Госдуму должны пройти в третье воскресенье сентября в этом году (19 сентября). Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав 9 субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

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