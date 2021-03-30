Песков заявил, что ему противно нетипичное мировоззрение Навального

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о нетипичном мировоззрении Алексея Навального, подчеркнув, что это не означает, что тот не должен нести ответственность за содеянное, как любой россиянин. Об этом представитель Кремля заявил в опубликованном во вторник интервью "Аргументам и фактам".

"Этот гражданин, конечно, нетипичный в силу своего мировоззрения, противного мне, но он гражданин Российской Федерации, он несет ответственность за свои деяния по закону", - сказал Песков. "Чем он отличается от нас с вами? Почему мы выполняем закон, а он не должен выполнять?" - добавил он.

Песков также предложил иначе сформулировать заданный ему на интервью вопрос о том, "выгодно ли власти было сажать Навального". "Я бы по-другому сформулировал вопрос: выгодно ли было власти терпеть одного гражданина Российской Федерации, который, имея два условных срока, ходил на свободе? - сказал на это представитель Кремля. - У нас больше 10 тыс. человек ежегодно, получив второе условное наказание, садятся в тюрьму. А он оставался на воле".

Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Симоновский суд Москвы 2 февраля по ходатайству ФСИН заменил блогеру 3,5 года лишения свободы условно по этому делу на реальный срок заключения. Его перевели в ИК-2 в Покрове из СИЗО "Кольчугино" для отбывания наказания.