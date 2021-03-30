Для участия в праймериз "Единой России" к думским выборам зарегистрировали 400 человек

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Заявления для участия в предварительном голосовании (так называемых праймериз) "Единой России" для выдвижения кандидатом партии на выборы в Госдуму подал на данный момент 641 человек, 400 уже прошли регистрацию. Об этом сообщил во вторник на заседании федерального оргкомитета по проведению праймериз его председатель Александр Карелин.

Выдвижение на предварительное голосование началось 15 марта, на проверку документов соискателя отводится до пяти дней.

"На сегодняшний день общее количество [подавших заявки] - 641 человек, традиционно, очно принесли документы 186", - проинформировал Карелин, уточнив, что остальные подали их онлайн.

По его данным, рассмотрены 508 заявлений, "зарегистрированы уже 400, 95 получили отказ, шесть утратили статус [кандидата]".

Среди лидеров по поданным заявлениям - Московская область, Москва, Краснодарский край, уточнил глава федерального оргкомитета. При этом, по его словам, "ни одного заявления нет в республиках Кабардино-Балкария, Саха - Якутия, Амурской, Астраханской областях, Ненецком автономном округе".

Выдвижение для участия в предварительном голосовании стартовало 15 марта и продлится до 29 апреля. Регистрация выборщиков, которые смогут голосовать, верифицировавшись через портал госуслуг, пройдет с 19 апреля по 28 мая.

В онлайн-формате, который в этом году будет основным для проведения предварительного голосования, праймериз пройдут с 24 по 30 мая, в очном - 30 мая, итоги должны быть подведены к 1 июня. Утвержденные результаты предварительного голосования будут вынесены на обсуждение предвыборного съезда "Единой России", который сформирует списки партии на думские выборы.

Участники праймериз

"Единая Россия" проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня на протяжении последних лет, участие в нем является обязательным для выдвижения от партии.

Стать кандидатом на предварительном голосовании по первой модели может любой член партии или беспартийный. Но к кандидатам предъявляются довольно серьезные требования: они, например, не должны владеть финансовыми активами за рубежом и иметь судимости, на них распространены пункты партийного устава о необходимости соблюдения этических норм. Участникам праймериз предстоит пройти тур онлайн-дебатов. Нормы, которым должны следовать участники предварительного голосования, зафиксированы в специальной памятке для них.

Также по результатам предварительного голосования будут отобраны кандидаты на региональные и муниципальные выборы, которые пройдут одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования в сентябре. По данным на конец декабря прошлого года, в общей сложности в сентябре 2021 года должны пройти прямые выборы глав восьми субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.