Путин: перепись населения позволит собрать данные для планирования развития России

НОВО-ОГАРЕВО, 30 марта. /ТАСС/. Проведение в России всеобщей переписи поможет точнее понять структуру населения и определить другие показатели, которые важны как для текущей работы, так и для постановки задач национального развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Выступая на мероприятии, академик Валерий Тишков затронул тему всеобщей переписи населения. Он заметил, что это "действительно единственная акция установления достоверного факта наличия у страны населения, что само по себе важно для подтверждения легитимности государства и его суверенитета".

Отвечая Тишкову, глава государства обратил внимание на эти слова. "Мне кажется, что факт наличия населения у нас и так налицо, - сказал президент, рассмеявшись. - Нам нужно подробнее понять структуру населения, этническую принадлежность, ряд других вопросов выяснить, которые чрезвычайно важны для текущей деятельности и для планирования принятия решений в сфере экономики и социальной политики".

Путин выразил надежду, что СМИ и профильным ведомствам "удастся донести до людей важность этого события". "Потому что [в зависимости] от того, насколько корректно, объективно будут собраны необходимые данные, настолько мы сможем более точно формулировать наши задачи и цели национального развития", - подчеркнул он.