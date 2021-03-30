Зампостпреда России при ООН объяснил отсутствие Небензи на встрече Совбеза с Байденом

ООН, 30 марта. /ТАСС/. Постпред России при ООН Василий Небензя не принял участие во встрече президента США Джо Байдена с членами СБ ООН из-за участия в ранее запланированных мероприятиях. Об этом заявил во вторник на брифинге первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, отвечая на вопрос, почему во встрече от России приняла участие зампостпреда Анна Евстигнеева.

"Во-первых, я бы попросил вас не преуменьшать статус и значимость Анны Евстигнеевой. Она заместитель постпреда, она имеет ранг посла и очень уважаемый представитель нашей страны", - сказал он. "Приглашение от Белого дома пришло за очень короткий срок до встречи, у постпреда Небензи и у меня уже были ранее запланированы мероприятия, мы решили не отменять свое участие в них", - добавил дипломат.

Полянский также пояснил, почему российский представитель не выступила на встрече с Байденом. "В контексте, когда посол России в США был отозван в Москву для консультаций, мы решили, что было бы неправильно для нас что-либо говорить в то время, когда наши двусторонние отношения пересматриваются", - отметил он.

"Мы были представлены на встрече, проявили вежливость, но решили ничего не говорить, потому что очень сложно было говорить что-то в текущем контексте", - заключил он.

Президент США 18 марта провел встречу в режиме видеоконференции с постоянными представителями при ООН стран, входящих в Совет Безопасности всемирной организации. Американский лидер, в частности, отметил необходимость действий СБ ООН в связи с широким кругом региональных кризисов в ряде стран, в том числе в Мьянме, Эфиопии, Ливии, Сирии и Йемене. Помощники Байдена также ознакомили постпредов при ООН с "приоритетами США, касающимися вопросов изменения климата и региональной безопасности".