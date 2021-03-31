Лидеры Тюркского совета обсудят развитие сотрудничества в торговле и культуре

НУР-СУЛТАН, 31 марта. /ТАСС/. Участники созванного по инициативе Казахстана неформального саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ, Тюркский совет) обсудят в среду развитие взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарных сферах. Неофициальную встречу первоначально планировалось организовать в казахстанском городе Туркестане, но из-за сложной эпидемической ситуации с коронавирусом мероприятие решено было провести в режиме видеоконференции.

Откроет заседание и будет его модерировать президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В ходе онлайн-встречи планируется обсудить вопросы дальнейшего развития сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. По итогам саммита ожидается принятие декларации по культурным ценностям тюркских стран и статусу совета. Как сообщила ранее пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана, предполагается, что в подписанном сторонами документе Туркестан будет объявлен духовной столицей тюркского мира.

Как ожидается, в мероприятии примут участие первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, лидеры Турции, Азербайджана, Узбекистана, Киргизии Тайип Эрдоган, Ильхам Алиев, Шавкат Мирзиёев, Садыр Жапаров. Кроме того, среди участников будут президент Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедов, чья страна является потенциальным членом совета, премьер-министр имеющей статус наблюдателя при совете Венгрии Виктор Орбан, а также генеральный секретарь ССТГ Багдад Амреев.

В феврале прошлого года пресс-служба правительства Казахстана информировала, что саммит Тюркского совета планируется провести осенью 2020 года в Туркестане, однако из-за пандемии COVID-19 мероприятие не состоялось. В марте текущего года стало известно, что в этом же городе пройдет неформальная встреча лидеров стран ССТГ, но на фоне ситуации с распространением коронавируса формат встречи был изменен.

Соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств было подписано 3 октября 2009 года. Членами ССТГ в настоящее время являются Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Турция. Венгрия имеет статус наблюдателя. Штаб-квартира организации находится в Стамбуле.