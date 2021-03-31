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Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Пономарева

Он умер на 68-м году жизни от остановки сердца

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду досрочно прекратил полномочия сенатора от Тюменской области Михаила Пономарева, который умер на 68-м году жизни.

Ранее источник в Совфеде рассказал ТАСС, что Пономарев скончался от остановки сердца, причина смерти не связана с коронавирусом. Он занимал должность зампреда комитета Совфеда по экономической политике.

Сенаторские полномочия Пономарева должны были закончиться в сентябре 2021 года. До наделения полномочиями сенатора он был депутатом Тюменской облдумы шестого созыва.

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