Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Пономарева

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду досрочно прекратил полномочия сенатора от Тюменской области Михаила Пономарева, который умер на 68-м году жизни.

Ранее источник в Совфеде рассказал ТАСС, что Пономарев скончался от остановки сердца, причина смерти не связана с коронавирусом. Он занимал должность зампреда комитета Совфеда по экономической политике.

Сенаторские полномочия Пономарева должны были закончиться в сентябре 2021 года. До наделения полномочиями сенатора он был депутатом Тюменской облдумы шестого созыва.