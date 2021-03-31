СФ одобрил закон о принятии устава Международной организации по миграции

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о принятии Российской Федерацией устава Международной организации по миграции (МОМ), обеспечивающей организованное перемещение мигрантов и беженцев.

Документ внес на рассмотрение парламента президент России Владимир Путин. Как отмечается в сопроводительных документах к закону, МОМ является международной межправительственной организацией, связанной с 2016 года с ООН.

Уставом организации предусмотрено, что она принимает меры для обеспечения организованного перемещения мигрантов, для которых существующие механизмы не подходят или которые не смогли прибыть в страны, где установлен необходимый для мигрантов порядок. Организация также занимается перемещением беженцев и тех, кто нуждается в международных услугах в сфере миграции.

Еще одно направление работы МОМ, согласно уставу, заключается в предоставлении по просьбе государств услуг по подготовке к миграции, включая языковой вопрос, медицинское обследование, размещение мигрантов. Она также способствует добровольной возвратной миграции и добровольной репатриации, служит площадкой для обмена мнениями и опытом в области международной миграции.

Первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров особо подчеркнул, что в уставе закреплено положение, согласно которому определение числа принимаемых мигрантов относится к юрисдикции государства. "Это означает, что членство в МОМ не налагает на Россию дополнительных обязательств и не ограничивает наше право проводить суверенную миграционную политику", - сказал он. Сенатор добавил, что полноправное членство России в этой организации позволит расширить влияние страны на международную политику в области миграции и использовать ее потенциал для продвижения российских интересов в этой сфере.

По словам Джабарова, согласно финансово-экономическому обоснованию документа, принятие закона не потребует дополнительных расходов федерального бюджета. "Вместе с тем вступление России в МОМ потребует уплаты взноса в бюджет этой международной организации. Членский взнос для России составит 112 млн рублей", - отметил парламентарий.

Об организации

Согласно документу, совет организации, который состоит из представителей государств-членов, собирается на очередную сессию один раз в год для обзора проводимой МОМ политики, утверждения бюджета и рассмотрения докладов. Финансирование организации осуществляется за счет взносов государств-членов в форме услуг или в натуральной форме.

МОМ была создана 5 декабря 1951 года в Брюсселе (нынешнее название эта структура носит с 1989 года). В настоящее время членами МОМ являются 173 государства, еще восемь стран, в том числе Россия, имеют статус наблюдателя. Штаб-квартира структуры расположена в Женеве. С 1992 года функционирует бюро МОМ в Москве. В августе 2020 года Владимир Путин поручил оформить членство России в организации.