Лавров: Ближний Восток не утратит значимость и после перехода к безуглеродной экономике

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Регион Ближнего Востока сохранит свою геополитическую значимость и после перехода к безуглеродной экономике. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на специальной сессии Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Значение региона сохранится, даже когда человечество перейдет к безуглеродной экономике. Цели сейчас такие ставятся. Кто-то называет 2050 год, кто-то - 2060-й, но наверняка значение углеводородов постепенно будет снижаться. Тем не менее, учитывая стратегическое значение Средиземного моря, Персидского залива, у меня нет сомнений, что большие игроки сохранят интерес к этому региону", - указал министр.

По словам главы российского дипведомства, регион стал приобретать "колоссальное геополитическое значение" с усилением роли углеводородов в мировой экономике. Интерес внешних игроков к региону был продиктован прежде всего доступом к этим ресурсам, однако в будущем стратегическое значение сохранит географический фактор, указал он.

"Здесь перекрестье многих международных путей, Суэцкий канал. Сейчас мы видели, что случилось, когда один контейнеровоз неудачно маневрировал в этой артерии", - напомнил Лавров.

Министр выразил сожаление, что на нынешнем этапе интерес внешних игроков "выливается в соперничество далеко не всегда дипломатическими методами". "Мы бы как раз выступали за то, чтобы этот регион перестал быть ареной столкновения ведущих держав, чтобы эти интересы были бы сбалансированы, чтобы их примирить как между странами региона, так и между партнерами, которые находятся вне региональной структуры", - заключил глава российского МИД.