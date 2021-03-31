Замглавы МИД РФ обсудил с представителем ООП подготовку к выборам в Палестине

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов в среду на встрече с членом исполкома Организации освобождения Палестины (ООП), генсекретарем Фронта палестинской народной борьбы Ахмедом Мадждаляни рассмотрел вопросы подготовки к всеобщим выборам в Палестине.

"В ходе беседы, в которой также участвовал посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль, состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации в регионе Ближнего Востока, - говорится в сообщении МИД России. - При этом особое внимание было уделено вопросам подготовки и проведения запланированных в мае - августе этого года всеобщих палестинских выборов, которые призваны обеспечить восстановление палестинского национального единства на политической платформе ООП и создать условия для налаживания палестино-израильских мирных переговоров на общепризнанной международно-правовой базе".