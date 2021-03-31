В ГД заявили, что закон о саморегулировании соцсетей не имеет отношения к запрету мата

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Закон об обязанности социальных сетей выявлять и блокировать запрещенный контент не имеет никакого отношениях к запрету нецензурной лексики, распространяемые СМИ материалы о таких ограничениях недостоверны. Об этом в среду заявил один из авторов поправок о саморегулировании соцсетей, первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

"Закон, который вступил в силу с 1 февраля, не имеет никакого отношения к запрету нецензурной брани. Все эти заголовки о том, что в России запретили материться в соцсетях, были классическими фейк-ньюс. Потому что самими правилами социальных сетей запрещено использование нецензурной лексики, если вы обратите внимание", - сказал он в ходе прямого эфира в Instagram канала "ДумаТВ".

По его словам, парламентарии не намерены "идти крестовым походом на русский мат". "Сами его любим, используем по назначению. Поэтому ругайтесь на здоровье", - добавил Боярский.

1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому социальные сети должны самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент. Речь идет о материалах с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информации, склоняющей детей к совершению опасных для жизни незаконных действий, данных о способах изготовления и использования наркотиков, способах совершения самоубийства и призывах к нему, рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино.

Кроме того, соцсети должны ограничивать доступ к информации, выражающей "явное неуважение" к обществу, государству, Конституции РФ, а также содержащей призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.