Посол России в США Антонов прибыл в Совфед для обсуждения отношений с Вашингтоном

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов прибыл в Совет Федерации, где примет участие в закрытых встречах комитетов по международным делам и по обороне и безопасности. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

На заседаниях комитетов речь пойдет о том, как следует далее выстраивать отношения с США. Как сообщил во вторник глава международного комитета Григорий Карасин, планируется "обсудить перспективы российско-американских отношений, включая политический диалог и экономическое сотрудничество, межпарламентское взаимодействие". По его словам, во встрече также примут участие вице-спикеры Совета Федерации.

Антонов был приглашен на консультации в Москву после резонансного интервью американского президента Джо Байдена, в котором он заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". Посол находится в Москве с 21 марта, он уже провел ряд встреч, в том числе в МИД РФ и Государственной Думе. В понедельник Антонов сообщил ТАСС, что рассчитывает вернуться в Вашингтон в ближайшее время.