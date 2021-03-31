Посольство РФ в Литве считает проявлением цинизма ужесточение приговора россиянам

ВИЛЬНЮС, 31 марта. /ТАСС/. Посольство РФ назвало проявлением цинизма ужесточение Апелляционным судом Литвы приговора по делу о январских событиях 1991 года в Вильнюсе гражданам России Юрию Мелю и Геннадию Иванову. Об этом говорится в заявлении, размещенном в среду на сайте диппредставительства.

"Особенно циничным является решение продлить еще на три года заключение офицеру запаса российской армии Мелю, уже отбывшему в литовской тюрьме семилетний срок. Расцениваем этот шаг здешней так называемой фемиды как откровенное издевательство над ни в чем не повинным человеком", - подчеркнуло посольство.

Как отмечается в заявлении, принимая заведомо неправомерное решение, литовский суд явно действовал в угоду охваченным русофобией властным структурам, проигнорировав допущенные в ходе процесса вопиющие нарушения как международного, так и литовского законодательства. "В частности, фигурантов данного "дела" обвинили по не существовавшим в начале 1990 годов статьям, что противоречит основополагающему принципу недопустимости придания уголовному закону обратной силы", - указало диппредставительство.

Рассмотрев жалобы по делу прокуроров и защиты, суд объявил в среду свое решение, ужесточающее наказание в виде лишения свободы в отношении Меля с семи до десяти лет, в отношении Иванова - с четырех до пяти лет. Защита россиян отметила, что этот вердикт будет оспорен в Верховном суде.

Как подчеркнуло посольство, противоправные действия в отношении граждан России без ответа не останутся. "Будем продолжать отстаивать их права и законные интересы", - говорится в заявлении.

О событиях 1991 года

В январе 1991 года в ситуации политического двоевластия в уличных стычках сторонников независимости и тех, кто хотел, чтобы Литва оставалась в составе Советского Союза, в Вильнюсе погибли 14 человек, более 700 пострадали. Литовская сторона обвинила в гибели гражданских лиц советских военных и политическое руководство СССР. Всего обвинения по статьям за военные преступления и преступления против человечности были предъявлены 67 гражданам России, Белоруссии и Украины. Эти страны отрицательно ответили на просьбы о помощи в процессуальных действиях против своих граждан.

Реально на скамье подсудимых оказались всего два человека. Один из них - ветеран вооруженных сил полковник запаса Мель. В марте 2014 года он был задержан в Литве, куда в очередной раз легально въехал из Калининградской области по делам. Все это время он находится под стражей. Второй - проживающий в Вильнюсе бывший военнослужащий Геннадий Иванов, также гражданин России. Он до окончания судебных процедур оставался на свободе, но у него были изъяты документы.